Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области

Video

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинской бронетехники в приграничном районе Курской области. Ведомство опубликовало видео в телеграм-канале.

«На кадрах объективного контроля уничтожение военнослужащим — оператором барражирующего боеприпаса «Ланцет» боевой бронированной машины «Казак» ВСУ в районе сосредоточения боевой техники противника», — говорится в описании к видео.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. Тогда украинские военные попытались прорваться через границу на территорию региона.

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов 7 августа доложил президенту России Владимиру Путину, что продвижение Вооруженных сил Украины в регионе остановлено.

Общие потери украинских военных в этом регионе на 8 августа достигли 660 человек. Также были уничтожены 82 единицы бронетехники.

Минобороны 8 августа заявило, что в течение последних суток «продвижение противника не допущено», попытки прорыва отдельных подразделений «вглубь территории на Курском направлении» пресекаются.