Минобороны сообщило о росте потерь ВСУ в Курской области

Минобороны: потери ВСУ во время боев в Курской области выросли до 600 человек

Накануне днем Герасимов доложил, что продвижение украинских подразделений в регионе остановлено

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Общие потери украинских военных во время боев в Курской области и около границы в этом районе выросли до 660 человек. Об этом сообщило Минобороны России.

В общей сложности они потеряли 660 военных, 82 единицы бронетехники (из них — восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерную машину разграждения).

При этом за сутки потери противника составили 400 военных и 32 единицы бронетехники (один танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины «Козак»).

Минобороны заявило, что в течение последних суток «продвижение противника не допущено», попытки прорыва отдельных подразделений «вглубь территории на Курском направлении» пресекаются.

Российские военные ведут активные действия в приграничных районах Курской области, украинские войска не продвинулись «ни на метр», заявил в эфире Первого канала врио заместителя губернатора Андрей Белостоцкий.

По его словам, военные России ведут активные действия на территории Суджи, оттесняют войска за границу государства. В результате атак украинских сил в Курской области погибли четыре человека, сказал Белостоцкий.

Из-за нападения со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) около 3 тыс. жителей приграничных населенных пунктов Курской области были эвакуированы, заявил он. 1,5 тыс. находятся в пунктах временного размещения (ПВР), всего их было подготовлено 21.

Днем 7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение украинских подразделений, которые находятся на территории Курской области, вглубь территории России остановлено. С вечера того же дня в регионе объявили режим чрезвычайной ситуации.