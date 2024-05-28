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Профессор с лекциями о «силе мысли» перевел мошенникам 269 тыс. руб.

Фото: Reshetnikov_art / Shutterstock
Фото: Reshetnikov_art / Shutterstock

Ученого из Петербурга обманули мошенники, они заставили его перевести на их счет 269 тыс. руб. Об этом сообщает «Фонтанка».

Жертвой обмана стал известный профессор, у которого есть 18 патентов и множество научных статей на разных языках, также он проводит семинары в разных странах мира. Ученый изучает границы человеческого сознания и способность влиять на людей силой мысли.

«В Петроградском районе неделю назад на протяжении суток мужчине на сотовый телефон названивали неизвестные, представляясь сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. В конце концов они убедили профессора перейти по ссылке в Telegram, чтобы якобы сохранить его деньги», — говорится в сообщении издания.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество. Она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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Для того чтобы не попасться на уловки телефонных мошенников, следует знать их самые распространенные фразы, предупредил в декабре 2023 года Центробанк.

Среди наиболее частых фраз мошенников — «оформлена заявка на кредит», «сотрудник Центробанка», «специальный или безопасный счет».

Помимо этих фраз, любимой схемой мошенников является ложь о попытке кражи денег со счета и просроченной сим-карте, чаще всего они просят назвать код из СМС.

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Теги
мошенничество Денежные переводы телефонное мошенничество
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