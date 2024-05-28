Профессор с лекциями о «силе мысли» перевел мошенникам 269 тыс. руб.
Ученого из Петербурга обманули мошенники, они заставили его перевести на их счет 269 тыс. руб. Об этом сообщает «Фонтанка».
Жертвой обмана стал известный профессор, у которого есть 18 патентов и множество научных статей на разных языках, также он проводит семинары в разных странах мира. Ученый изучает границы человеческого сознания и способность влиять на людей силой мысли.
«В Петроградском районе неделю назад на протяжении суток мужчине на сотовый телефон названивали неизвестные, представляясь сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. В конце концов они убедили профессора перейти по ссылке в Telegram, чтобы якобы сохранить его деньги», — говорится в сообщении издания.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество. Она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Для того чтобы не попасться на уловки телефонных мошенников, следует знать их самые распространенные фразы, предупредил в декабре 2023 года Центробанк.
Среди наиболее частых фраз мошенников — «оформлена заявка на кредит», «сотрудник Центробанка», «специальный или безопасный счет».
Помимо этих фраз, любимой схемой мошенников является ложь о попытке кражи денег со счета и просроченной сим-карте, чаще всего они просят назвать код из СМС.
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