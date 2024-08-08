Подмосковье отправило жителям Курской области бригады скорой помощи

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Для помощи жителям Курской области из Подмосковья отправили семь бригад скорой помощи и 22 врача. Медиков сопровождала госавтоинспекция, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

«Одна бригада врачей уже получила задачу по транспортировке 70-летнего пациента с огнестрельным ранением в Москву — в центральный институт травматологии. Также эвакуируем 50 человек инвалидов. В ближайшее время поступят новые задачи для медиков», — написал Воробьев.

Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил соседним с Курской областью регионам развернуть по ее заявкам пункты временного размещения, а силовикам — докладывать правительству об обстановке. Также он распорядился держать на контроле выплаты матпомощи.

Вечером 7 августа в регионе ввели режим ЧС. Власти создали оперативный штаб, который работает круглосуточно. Власти нескольких регионов выразили готовность оказать Курской области помощь, в том числе принять эвакуированных детей.

По данным Минздрава, в результате атаки на Курскую область ранения получил 31 человек, в том числе шесть детей.