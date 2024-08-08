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Утром 8 августа в Чите загорелся рынок. Возгорание началось на втором этаже и распространилось на кровлю здания, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Огонь распространился на площади 100 кв. м, после чего площадь возгорания увеличилась до 250 кв. м. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Ранее МЧС России сообщило о пожаре в торговом павильоне Туапсинского рынка. Площадь возгорания выросла до 950 кв. м. Из горящего павильона самостоятельно эвакуировались 15 человек. В тушении пожара участвуют 50 человек и 17 единиц техники.