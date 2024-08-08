В Курской области объявили ракетную опасность

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Власти Курской области объявили опасность ракетной атаки на территории Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Курская область: ракетная опасность!» — написал он.

Глава региона посоветовал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами внутри квартир и домов. В случае, если человек находится на улице, ему следует зайти в ближайшее здание или спуститься в укрытие.

Утром Смирнов сообщал об уничтожении шести украинских беспилотников самолетного типа и пяти ракет над регионом.

За минувшие сутки сигнал ракетной опасности звучал в регионе несколько раз.