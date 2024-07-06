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«Газпром» сообщил о рекордных суточных поставках газа по России

Поставки газа российским потребителям в июле выросли на фоне высоких температур. В июне поставки газа из Единой системы газоснабжения также ежесуточно шли выше рекордных показателей для этого месяца
«Газпром» GAZP ₽126,6 +3,63% Купить
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Поставки газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) с 1 июля идут выше максимальных для этого месяца показателя предыдущих лет, сообщила пресс-служба «Газпрома» в телеграм-канале.

Так, 4 июля компания зафиксировала новый исторический рекорд — 688,8 млн куб. м.

В летний сезон, когда на объектах ЕСГ проводятся планово-предупредительные работы и ведется закачка в российские подземные хранилища, «Газпром» обеспечивает повышенный спрос потребителей на газ, пишет компания.

В июне, со 2-го числа, поставки газа из ЕСГ также ежесуточно шли выше рекордных показателей для этого месяца. Для июня новый исторический рекорд был достигнут 19-го числа, тогда поставки составили 691 млн куб. м газа.

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Политика
Фото:DronVideo / Shutterstock

В состав ЕСГ входят более 170 тыс. км магистральных газопроводов и отводов, 253 компрессорные станции, 26 подземных газовых хранилищ, шесть комплексов по переработке газа и газового конденсата. Сеть охватывает европейскую часть России и Сибирь до Алтая и Кузбасса. Восточнее газоснабжение пока представлено автономными газотранспортными системами, в перспективе их планируют соединить с ЕСГ.

Потребление газа растет на фоне высоких температур. По данным «Системного оператора ЕЭС России», с начала июля температура воздуха в стране на четыре градуса превосходит климатическую норму месяца. 4 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что с 29 июня «десятками бьются рекорды максимальной температуры воздуха», а 3 июня синоптики зафиксировали ее исторический рекорд в 38 населенных пунктах России.

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