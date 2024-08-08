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Станцию московского метро «Волгоградский проспект» временно закрыли

Станция метро &laquo;Волгоградский проспект&raquo;
Станция метро «Волгоградский проспект» (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Станцию «Волгоградский проспект» фиолетовой ветки московского метро закрыли по требованию полиции, поезда проезжают станцию без остановки, сообщил столичный департамент транспорта в телеграм-канале.

«Станция «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии временно закрыта для входа и выхода пассажиров по требованию полиции», — говорится в сообщении.

Поезда проезжают станцию без остановки, уточнило ведомство.

Через 22 минуты департамент добавил, что станцию открыли.

Московский метрополитен объяснил отключение света на «Дмитровской»
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Фото:Николай Галкин / ТАСС

Ранее, 6 августа, на станции «Дмитровская» московского метрополитена пропал свет. Тогда РБК в пресс-службе метрополитена объяснили, что отключение произошло из-за повышенного напряжения, поступающего с питающего центра, из-за этого на станции кратковременно был снижен уровень освещенности на эскалаторном наклоне.

Пассажирам ничего не угрожало, а для обеспечения видимости работали резервные источники освещения, уточнили в пресс-службе.

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