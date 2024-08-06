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Московский метрополитен объяснил отключение света на «Дмитровской»

Фото: Николай Галкин / ТАСС
Фото: Николай Галкин / ТАСС

Отключение света на станции московского метро «Дмитровская» произошло из-за повышенного напряжения, сейчас станция работает в штатном режиме, сообщила РБК пресс-служба столичного метрополитена.

«Из-за повышенного напряжения, поступающего с питающего центра, на «Дмитровской» кратковременно был снижен уровень освещенности на эскалаторном наклоне», — говорится в сообщении.

В пресс-службе метрополитена уточнили, что пассажирам ничего не угрожало, а для обеспечения видимости работали резервные источники освещения.

«Работа всех устройств была оперативно восстановлена силами метрополитена», — добавили там, отметив, что сама станция «Дмитровская» работает штатно.

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Фото:Пресс-служба Московского метрополитена

Ранее около 8 часов вечера издание MSK1.RU со ссылкой на очевидцев написало, что на станции «Дмитровская» пропал свет, его не было ни в вагонах, ни в перегонах, ни на эскалаторах. Один из очевидцев рассказал, что вагон, где он находился, стоял без света 15 минут.

Позже дептранс сообщил, что на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии, где и расположена «Дмитровская» «временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры». В 20:46 ведомство сообщило, что станция работает штатно, и показало видео, на котором видно, что на эскалаторе есть свет.

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