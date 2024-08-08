Вьетнам передал России осужденную за контрабанду наркотиков россиянку

Мария Дапирка (Фото: dapirka / VK)

Власти Вьетнама передали России жительницу Ростова-на-Дону Марию Дапирку, которая осуждена за контрабанду наркотиков, она вернется на родину для отбытия наказания, сообщил ТАСС со ссылкой на генеральное консульство в Хошимине.

«В четверг местные власти передали россиянку в Хошимине особому конвою ФСИН для доставки в Россию при непосредственном участии представителей генконсульства», — рассказали в диппредставительстве.

РБК направил запрос в генеральное консульство России в Хошимине.

Дапирку арестовали вьетнамские власти в августе 2014 года. Тогда в двойном дне ее чемодана по прилете из Сингапура таможенники в аэропорту Хошимина обнаружили около 3 кг кокаина.

При этом ростовчанка и ее защита неоднократно заявляли о том, что она не знала о наркотиках и что, скорее всего, в сумку их поместил ее парень. В связи с этим суд направлял дело Дапирки на дополнительное расследование для установления наличия или отсутствия у обвиняемой умысла нелегально провезти наркотики на территорию Вьетнама.

В мае 2018 года власти страны приговорили ее к пожизненному сроку. По вьетнамским законам Дапирке грозила смертная казнь.