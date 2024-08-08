Вьетнам передал России осужденную за контрабанду наркотиков россиянку
Власти Вьетнама передали России жительницу Ростова-на-Дону Марию Дапирку, которая осуждена за контрабанду наркотиков, она вернется на родину для отбытия наказания, сообщил ТАСС со ссылкой на генеральное консульство в Хошимине.
«В четверг местные власти передали россиянку в Хошимине особому конвою ФСИН для доставки в Россию при непосредственном участии представителей генконсульства», — рассказали в диппредставительстве.
РБК направил запрос в генеральное консульство России в Хошимине.
Дапирку арестовали вьетнамские власти в августе 2014 года. Тогда в двойном дне ее чемодана по прилете из Сингапура таможенники в аэропорту Хошимина обнаружили около 3 кг кокаина.
При этом ростовчанка и ее защита неоднократно заявляли о том, что она не знала о наркотиках и что, скорее всего, в сумку их поместил ее парень. В связи с этим суд направлял дело Дапирки на дополнительное расследование для установления наличия или отсутствия у обвиняемой умысла нелегально провезти наркотики на территорию Вьетнама.
В мае 2018 года власти страны приговорили ее к пожизненному сроку. По вьетнамским законам Дапирке грозила смертная казнь.
Екатерина Мизулина отказалась принимать извинения Артемия Лебедева
Денис Мантуров поручил Минфину направить 1,8 млрд руб. для переселения жителей Курской области
Инсайдер сообщил о планах Apple выпустить iPhone Air
Продолжение сериала «Клиника» выйдет на экраны в ближайшие месяцы
В Дагестане шахматистка отравила соперницу ртутью
Автомобили в России подорожают вдвое
Силовики задержали мужчину во время росписи в загсе. Видео
Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот. Видео
Подборка каналов РБК в Telegram