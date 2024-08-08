В Курской области объявили опасность атаки дронов

В Курской области объявлена опасность атаки дронов, сообщил в телеграм-канале врио главы региона Алексей Смирнов.

«Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. Также в ночь на 8 августа в регионе несколько раз объявляли ракетную опасность. В 03:12 мск Смирнов сообщил, что над Курской областью сбили семь ракет.



В Курской области с утра 6 августа идут боевые действия. Как сообщил глава российского Генштаба Валерий Герасимов на следующий день, регион атаковали украинские силы численностью до 1 тыс. человек, не менее сотни из них было убито, еще 200 — ранены. 7 августа он доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение украинских сил в регионе остановлено.