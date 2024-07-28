США решили создать военное командование в Японии
Вашингтон создаст новое военное командования в Японии для укрепления сотрудничества в сфере безопасности, об инициативе объявят в рамках встречи глав Госдепа и Пентагона Энтони Блинкена и Ллойда Остина, министра иностранных дел и министра обороны Японии Йоко Камикавы и Минору Кихары, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Новое командование будет координировать военные операции с японскими коллегами, планировать совместные учения и участвовать в обороне страны в случае начала боевых действий. Оно станет первым на территории Японии, и позволит США вывести часть сил из-под Индо-Тихоокеанского командования, расположенного в 5,6 тыс. км на Гавайских островах, отмечает издание.
Поводом для появления сил США в Японии стала долгосрочная угроза Китая в Тихоокеанском регионе, а также наращивание ядерного потенциала КНДР, пишет WSJ. Ожидается, что численность штата в новом командовании составит порядка 50 тыс. американских военнослужащих. Как уточняет издание, Вашингтону еще предстоить разъяснить географический охват обязанностей этих сил, а также планы по их наращиванию.
Вашингтон и Токио заключили Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности 19 января 1960 года, этот документ пришел на смену договору безопасности от 1951 года. Они закрепляли право США на размещение своих вооруженных сил и баз на территории Японии, но дополнительно вводил обязательство Вашингтона по защите своего азиатского союзника в случае нападения. Кроме того, американские власти обязаны оповещать Токио в случае мобилизации своих сил, дислоцированных на архипелаге.
Решение о реструктуризации военного альянса двух стран было принято во время визита премьер-министра Японии Фумил Кисиды в Вашингтон в апреле. «Это самый значительный апгрейд нашего альянса с момента его создания», — говорил тогда президент США Джо Байден.
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