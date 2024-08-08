В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
На всей территории Белгородской области ввели режим опасности атаки дронов, сообщило региональное управление МЧС.
Такой же режим действует в Курской и Воронежской областях.
Около 1:30 в Белгороде и Шебекино объявляли ракетную опасность. Спустя десять минут ее отменили в Белгороде и Белгородском районе, а еще через 25 минут — в Шебекино и Шебекинском городском округе.
Позже белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об атаке на село Ясные Зори, где пострадали два человека, и на Шебекино, где были повреждены шесть частных домовладений.
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