Военкор Коц рассказал о настроении Поддубного после ранения
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц посетил журналиста ВГТРК Евгения Поддубного, который находится в больнице после ранения, и узнал о его состоянии.
«Только что вышел от Евгенича. Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь!» — написал Коц в своем телеграм-канале.
7 августа Поддубный работал в Курской области, где несколько дней идут боевые действия. Вечером того же дня появились сообщения о его гибели после атаки дрона на машину, в которой он находился. Однако позже холдинг ВГТРК опроверг эту информацию и уточнил, что журналист выжил, но получил ранение и находится в областной больнице.
В медучреждении оценили состояние Поддубного как крайне тяжелое. Военкор находится в реанимации, уточнили в Минздраве. По словам врио главы Курской области Алексея Смирнова, журналист пришел в сознание.
Екатерина Мизулина отказалась принимать извинения Артемия Лебедева
Денис Мантуров поручил Минфину направить 1,8 млрд руб. для переселения жителей Курской области
Инсайдер сообщил о планах Apple выпустить iPhone Air
Продолжение сериала «Клиника» выйдет на экраны в ближайшие месяцы
В Дагестане шахматистка отравила соперницу ртутью
Автомобили в России подорожают вдвое
Силовики задержали мужчину во время росписи в загсе. Видео
Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот. Видео
Подборка каналов РБК в Telegram