Военкор Коц рассказал о настроении Поддубного после ранения

Военкор Коц: Поддубный после ранения в Курской области пришел в сознание и шутит

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц посетил журналиста ВГТРК Евгения Поддубного, который находится в больнице после ранения, и узнал о его состоянии.

«Только что вышел от Евгенича. Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь!» — написал Коц в своем телеграм-канале.

7 августа Поддубный работал в Курской области, где несколько дней идут боевые действия. Вечером того же дня появились сообщения о его гибели после атаки дрона на машину, в которой он находился. Однако позже холдинг ВГТРК опроверг эту информацию и уточнил, что журналист выжил, но получил ранение и находится в областной больнице.

В медучреждении оценили состояние Поддубного как крайне тяжелое. Военкор находится в реанимации, уточнили в Минздраве. По словам врио главы Курской области Алексея Смирнова, журналист пришел в сознание.