В Курской области объявили ракетную опасность

На территории Курской области объявлена ракетная опасность, сообщилв телеграм-канале врио главы региона Алексей Смирнов.

Он призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной или кладовой. Тех, кто находится на улице, он призвал зайти в здание или другое подходящее укрытие.

Приграничные российские регионы регулярно подвергаются обстрелам после начала военной операции. Ракетную опасность ночью также объявляли в Белгороде и окрестностях, Шебекино и Шебекинском городском округе. Сигналы звучали и в Курской области.

В регионе с утра 6 августа идут боевые действия. Днем 7 августа глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение украинских сил в регионе остановлено. По его словам, утром предыдущего дня область атаковали украинские силы численностью до 1 тыс. человек, не менее сотни из них было убито, еще 200 — ранены.