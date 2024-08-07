Депутат Саблин сообщил, что Поддубный выжил

Евгений Поддубный (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный, о смерти которого сообщалось ранее, жив, сообщил в телеграм-канале зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин. Об этом же сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«Женя жив, и дай Бог ему долгой жизни назло врагам!», — написал Саблин.

«По последним данным, жив. Состояние — тяжелое», —сообщил Котенок.

Телеканал «Вести», входящий в ВГТРК, подтвердил, что военкор выжил: по его информации Поддубный получил ранение в результате атаки дрона, сейчас он находится в областной больнице.

О смерти Поддубного вечером 7 августа сообщили несколько военкоров, а также депутат Госдумы Михаил Делягин.

Евгений Поддубный родился в 1983 году в Белгороде. Получил высшее образование по специальности психология. С 2001 по 2011 год работал специальным корреспондентом в Дирекции информационных программ телеканала «ТВ Центр».С сентября 2011 года Поддубный является специальным корреспондентом телеканала «Россия-24» (входит в ВГТРК). Освещал конфликты в ряде стран, в том числе в Грузии, Южной Осетии, Сирии, Абхазии, на Украине. Поддубный ведет свой телеграм-канал, в нем он не раз освещал детали конфликта на Украине. Например, в мае 2023 года в числе других военкоров сообщил о начале контрнаступления ВСУ. Он дважды был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина — на выборах 2018 и 2024 годов. Находится под санкциями Украины, ЕС, США и Австралии.

Боевые действия в Курской области продолжаются с утра 6 августа. На следующий день глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение украинских сил в регионе остановлено. По его словам, утром 6 августа область атаковали украинские силы численностью до 1 тыс. человек, не менее сотни из них было убито, еще 200 — ранены.

Минобороны России отчитывалось об уничтожении украинских сил и техники в приграничных районах Курской области, а также об ударах по скоплениям украинских сил в граничащей с ней Сумской области. В Курской области объявлен режим ЧС. По словам врио главы региона Алексея Смирнова, с приграничных территорий выехали несколько тысяч человек.