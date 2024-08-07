 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В больнице рассказали о состоянии Поддубного

В Курской областной больнице назвали состояние Поддубного крайне тяжелым
Сюжет
Военная операция на Украине

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который был ранен после атаки в Курской области, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом телеканалу «Звезда» сообщили в курской областной больнице.

Журналисту оказывают необходимую помощь, медики делают все, чтобы сохранить ему жизнь, уточнили в больнице.

Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что Поддубный находится в тяжелом состоянии.

ВГТРК сообщила о ранении Поддубного
Политика
Евгений Поддубный

Журналист находился в Курской области и докладывал об оперативной обстановке. Вечером 7 августа депутат Госдумы Михаил Делягин и военные корреспонденты сообщили, что Поддубный погиб после атаки дрона на машину, в которой он находился. Позже холдинг ВГТРК опроверг эту информацию и уточнил, что Поддубный выжил, но получил ранение и находится в областной больнице.

Екатерина Мизулина отказалась принимать извинения Артемия Лебедева

Денис Мантуров поручил Минфину направить 1,8 млрд руб. для переселения жителей Курской области

Инсайдер сообщил о планах Apple выпустить iPhone Air

Продолжение сериала «Клиника» выйдет на экраны в ближайшие месяцы

В Дагестане шахматистка отравила соперницу ртутью

Автомобили в России подорожают вдвое

Силовики задержали мужчину во время росписи в загсе. Видео

Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот. Видео

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
корреспонденты журналист ВГТРК Курская область
Материалы по теме
Военкоры и депутат Госдумы сообщили о гибели Евгения Поддубного
Политика
Депутат Саблин сообщил, что Поддубный выжил
Политика
Военные эксперты не увидели смысла в атаке ВСУ на Курскую область
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 93,84 (+0,82) Инвестиции, 07 авг, 17:34 Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 85,95 (+0,79) Инвестиции, 07 авг, 17:34
Курский губернатор сообщил, что Поддубный пришел в сознаниеПолитика, 00:16
Приведет ли к беспорядкам возвращение лидера сепаратистов в КаталониюПолитика, 00:00
На Украине зафиксировали первую смерть от штамма коронавируса FLiRTОбщество, 07 авг, 23:53
Рекордсмен мира потерял сознание во время финала на ОлимпиадеСпорт, 07 авг, 23:49
Армения не смогла завоевать золото Олимпиады в ПарижеСпорт, 07 авг, 23:32
Посольство обратилось к россиянам из-за беспорядков в ВеликобританииПолитика, 07 авг, 23:30
В больнице рассказали о состоянии ПоддубногоПолитика, 07 авг, 23:27
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ВГТРК сообщила о ранении ПоддубногоПолитика, 07 авг, 22:59
ФБР обыскала дом экс-разведчика Скотта РиттераПолитика, 07 авг, 22:55
Депутат Саблин сообщил, что Поддубный выжилПолитика, 07 авг, 22:45
Госдеп назвал атаку на Курскую область суверенным делом УкраиныПолитика, 07 авг, 22:29
Патриарх заявил о целенаправленных ударах ВСУ по храмам в Курской областиПолитика, 07 авг, 22:23
В Нигерии задержали поляков, поднимавших российские флагиПолитика, 07 авг, 22:10
Военные эксперты не увидели смысла в атаке ВСУ на Курскую областьПолитика, 07 авг, 21:55