В больнице рассказали о состоянии Поддубного
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который был ранен после атаки в Курской области, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом телеканалу «Звезда» сообщили в курской областной больнице.
Журналисту оказывают необходимую помощь, медики делают все, чтобы сохранить ему жизнь, уточнили в больнице.
Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что Поддубный находится в тяжелом состоянии.
Журналист находился в Курской области и докладывал об оперативной обстановке. Вечером 7 августа депутат Госдумы Михаил Делягин и военные корреспонденты сообщили, что Поддубный погиб после атаки дрона на машину, в которой он находился. Позже холдинг ВГТРК опроверг эту информацию и уточнил, что Поддубный выжил, но получил ранение и находится в областной больнице.
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