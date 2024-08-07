В больнице рассказали о состоянии Поддубного

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который был ранен после атаки в Курской области, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом телеканалу «Звезда» сообщили в курской областной больнице.

Журналисту оказывают необходимую помощь, медики делают все, чтобы сохранить ему жизнь, уточнили в больнице.

Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что Поддубный находится в тяжелом состоянии.

Журналист находился в Курской области и докладывал об оперативной обстановке. Вечером 7 августа депутат Госдумы Михаил Делягин и военные корреспонденты сообщили, что Поддубный погиб после атаки дрона на машину, в которой он находился. Позже холдинг ВГТРК опроверг эту информацию и уточнил, что Поддубный выжил, но получил ранение и находится в областной больнице.