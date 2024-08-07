 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Нигерии задержали поляков, поднимавших российские флаги

Фото: Francis Kokoroko / Reuters
Фото: Francis Kokoroko / Reuters

В Нигерии задержали группу польских граждан, об этом заявил МИД Польши в соцсети X. Как сообщил представитель службы государственной безопасности Питер Афунанья, студенты размахивали российскими флагами во время антиправительственных протестов, передает Reuters.

Как заявили в польском МИДе, диппредставительству в Абудже стало известно о задержании группы студентов и преподавателя в штате Кано на севере Нигерии. «Консульская служба выясняет точные обстоятельства инцидента с местными властями», — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что остаются в контакте с семьями задержанных.

В Нигерии задержали портных, которые шили российские флаги для протестов
Политика
Фото:Reuters

С 1 августа 2024 года в Нигерии продолжаются волнения, протестующие требуют от властей предпринять решительные меры в связи с голодом, ускорившейся инфляцией и ростом цен. Президент Тинубу призвал протестующих к диалогу, чтобы положить конец «кровопролитию и насилию». Он выступил 4 августа и пообещал нормализовать обстановку в экономике. Однако демонстранты не сочли его доводы убедительными и заявили о решимости продолжать борьбу.

В Нигерии ранее задержали нескольких портных за изготовление российских флагов, которыми размахивали на митингах в северных штатах Борно, Кадуна, Кано и Кацина сотни протестующих. «Мы размахиваем российским флагом, потому что правительство Тинубу нас не слушает», — сказал Reuters один из демонстрантов, Лвавл Кодо. По его словам, «российские президенты всегда поддерживали развитие африканских стран в отличие от других государств».

Посольство России в Абудже, комментируя сообщения в СМИ о флагах и лозунгах в адрес президента Владимира Путина на протестах, заявило, что российские дипломаты и «любые российские должностные лица не участвуют в этих действиях и никак не координируют их».

Екатерина Мизулина отказалась принимать извинения Артемия Лебедева

Денис Мантуров поручил Минфину направить 1,8 млрд руб. для переселения жителей Курской области

Инсайдер сообщил о планах Apple выпустить iPhone Air

Продолжение сериала «Клиника» выйдет на экраны в ближайшие месяцы

В Дагестане шахматистка отравила соперницу ртутью

Автомобили в России подорожают вдвое

Силовики задержали мужчину во время росписи в загсе. Видео

Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот. Видео

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Нигерия беспорядки Польша МИД
Материалы по теме
В Нигерии задержали портных, которые шили российские флаги для протестов
Политика
В Нигерии задержали лидера протестов по фамилии Ленин
Политика
Нигер объявил о разрыве дипотношений с Украиной
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 93,84 (+0,82) Инвестиции, 17:34 Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 85,95 (+0,79) Инвестиции, 17:34
Депутат Саблин сообщил, что Поддубный выжилПолитика, 22:45
Госдеп назвал атаку на Курскую область суверенным делом УкраиныПолитика, 22:29
Патриарх заявил о целенаправленных ударах ВСУ по храмам в Курской областиПолитика, 22:23
В Нигерии задержали поляков, поднимавших российские флагиПолитика, 22:10
Военные эксперты не увидели смысла в атаке ВСУ на Курскую областьПолитика, 21:55
Борцы из Армении и Киргизии взяли бронзу на Играх, казахстанец — сереброСпорт, 21:52
Минобороны показало кадры ударов Ка-52 на границе Курской областиПолитика, 21:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Что такое синхротрон и зачем он нужен ученымРБК и Сбер, 21:33
Военкоры и депутат Госдумы сообщили о гибели Евгения ПоддубногоПолитика, 21:33
Украинец Беленюк остался без золота в борьбе. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 21:08
Жителей Коренево в Курской области призвали не гулять по поселкуПолитика, 21:02
В Сиднее арестовали мужчину, укравшего редкие монеты на сумму $393 тыс.Общество, 20:59
Беспорядки в Британии уронили рейтинг Кира СтармераПолитика, 20:56
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное к этому часуПолитика, 20:54