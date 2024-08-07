В Нигерии задержали поляков, поднимавших российские флаги

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В Нигерии задержали группу польских граждан, об этом заявил МИД Польши в соцсети X. Как сообщил представитель службы государственной безопасности Питер Афунанья, студенты размахивали российскими флагами во время антиправительственных протестов, передает Reuters.

Как заявили в польском МИДе, диппредставительству в Абудже стало известно о задержании группы студентов и преподавателя в штате Кано на севере Нигерии. «Консульская служба выясняет точные обстоятельства инцидента с местными властями», — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что остаются в контакте с семьями задержанных.

С 1 августа 2024 года в Нигерии продолжаются волнения, протестующие требуют от властей предпринять решительные меры в связи с голодом, ускорившейся инфляцией и ростом цен. Президент Тинубу призвал протестующих к диалогу, чтобы положить конец «кровопролитию и насилию». Он выступил 4 августа и пообещал нормализовать обстановку в экономике. Однако демонстранты не сочли его доводы убедительными и заявили о решимости продолжать борьбу.

В Нигерии ранее задержали нескольких портных за изготовление российских флагов, которыми размахивали на митингах в северных штатах Борно, Кадуна, Кано и Кацина сотни протестующих. «Мы размахиваем российским флагом, потому что правительство Тинубу нас не слушает», — сказал Reuters один из демонстрантов, Лвавл Кодо. По его словам, «российские президенты всегда поддерживали развитие африканских стран в отличие от других государств».

Посольство России в Абудже, комментируя сообщения в СМИ о флагах и лозунгах в адрес президента Владимира Путина на протестах, заявило, что российские дипломаты и «любые российские должностные лица не участвуют в этих действиях и никак не координируют их».