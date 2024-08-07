В Нигерии задержали портных, которые шили российские флаги для протестов

На антиправительственных митингах в Нигерии участники размахивали российскими флагами, объяснив это тем, что Москва «всегда поддерживала развитие африканских стран». Посольство заявило, что Россия не имеет отношения к протестам

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В Нигерии задержали нескольких портных за изготовление российских флагов, которые были использованы во время антиправительственных протестов, сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

В заявлении Департамента государственной службы в X (бывший Twitter) говорится, что в северном штате Кано задержаны несколько «спонсоров» портных, о ком идет речь, не уточняется.

Многотысячные протесты в Нигерии продолжаются с 1 августа, поводом стали экономические реформы президента Бола Тинубу, которые включают частичные отмены субсидий на топливо и электроэнергию. Они привели к девальвации валюты и максимальной за 30 лет инфляции, пишет Reuters (в мае показатель составил 33,95%). Демонстрации переросли в насилие, погибли по меньшей мере 13 человек.

В северных штатах Борно, Кадуна, Кано и Кацина сотни протестующих размахивали российскими флагами, некоторые призывали к захвату власти. «Мы размахиваем российским флагом, потому что правительство Тинубу нас не слушает», — сказал Reuters один из демонстрантов, Лвавл Кодо. По его словам, «российские президенты всегда поддерживали развитие африканских стран в отличие от других государств».

Начальник штаба обороны Нигерии генерал Кристофер Муса в разговоре с журналистами назвал изменниками тех, кто принес иностранные флаги. Во вторник, 6 августа, он встречался с Тинубу и обсуждал с ним вопросы безопасности.

Посольство России в Абудже, комментируя сообщения в СМИ о флагах и лозунгах в адрес президента Владимира Путина на протестах, заявило, что российские дипломаты и «любые российские должностные лица не участвуют в этих действиях и никак не координируют их». Там указали, что Россия не вмешивается во внутренние дела других стран, появление триколоров на митингах является «личным выбором отдельных лиц и не отражает никакой официальной позиции или политики правительства России в этом вопросе».

5 августа был задержан один из лидеров демонстрантов Майкл Ленин. Сейчас протесты постепенно пошли на спад, пишет Reuters.