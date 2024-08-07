Мишустин уволил Надежду Преподобную с поста замминистра культуры
Глава правительства России Михаил Мишустин освободил от должности статс-секретаря — заместителя министра культуры России Надежду Преподобную. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
«Освободить Преподобную Надежду Александровну от должности статс-секретаря Министра культуры России по ее просьбе», — говорится в документе.
На эту должность Мишустин назначил Жанну Алексееву, отмечается в другом распоряжения правительства.
Заместителем министра культуры России Преподобная стала в сентябре 2022 года, до нее эту должность занимала Ольга Ярилова.
С 2007 года Преподобная работала в правительстве Нижегородской области: занимала должность начальника управления в министерстве инвестиционной политики, заместителя министра экологии и природных ресурсов.В 2018 году Преподобная по результатам первого открытого конкурса стала министром культуры Нижегородской области. В 2020 году перешла в Росгосэкспертизу, которая занимается экспертизой и сертификацией в области охраны и реставрации памятников истории и культуры.
Алексеева ранее занимала пост замруководителя Департамента региональной политики, образования и проектного управления Минкультуры России.
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