Мишустин уволил Надежду Преподобную с поста замминистра культуры

Надежда Преподобная (Фото: Мария Девахина / РИА Новости)

Глава правительства России Михаил Мишустин освободил от должности статс-секретаря — заместителя министра культуры России Надежду Преподобную. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.

«Освободить Преподобную Надежду Александровну от должности статс-секретаря Министра культуры России по ее просьбе», — говорится в документе.

На эту должность Мишустин назначил Жанну Алексееву, отмечается в другом распоряжения правительства.

Заместителем министра культуры России Преподобная стала в сентябре 2022 года, до нее эту должность занимала Ольга Ярилова.

С 2007 года Преподобная работала в правительстве Нижегородской области: занимала должность начальника управления в министерстве инвестиционной политики, заместителя министра экологии и природных ресурсов.В 2018 году Преподобная по результатам первого открытого конкурса стала министром культуры Нижегородской области. В 2020 году перешла в Росгосэкспертизу, которая занимается экспертизой и сертификацией в области охраны и реставрации памятников истории и культуры.

Алексеева ранее занимала пост замруководителя Департамента региональной политики, образования и проектного управления Минкультуры России.