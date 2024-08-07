В Сиднее арестовали мужчину, укравшего редкие монеты на сумму $393 тыс.

Фото: bluey.tv

Полиция в Австралии арестовала мужчину, который, по версии следствия, украл неизданные монеты ограниченной серии на сумму более $393 тыс., сообщает The Washington Post со ссылкой на полицию.

«Австралийские долларовые монеты были украдены из задней части грузовика на складе в Сиднее в июне», — сообщила полиция после ареста мужчины.

Речь идет о памятных монетах с изображением Bluey — персонажа популярного анимационного детского шоу. Их отчеканил Королевский австралийский монетный двор. Полиция узнала о краже 63 тыс. монет в июле.

Всего удалось вернуть 189 экземпляров, однако большинство из них так и пропали. Подозреваемый — сотрудник склада, который, возможно, продал монеты онлайн через несколько часов после того, как украл их, говорится в заявлении полиции.

В июне 2024 года в Риме банда грабителей пробралась через канализацию в магазин Bulgari и украла ювелирные изделия и часы на сумму €500 тыс. (около $536 тыс.).