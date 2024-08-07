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Общество ,  
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В Сиднее арестовали мужчину, укравшего редкие монеты на сумму $393 тыс.

Фото: bluey.tv
Фото: bluey.tv

Полиция в Австралии арестовала мужчину, который, по версии следствия, украл неизданные монеты ограниченной серии на сумму более $393 тыс., сообщает The Washington Post со ссылкой на полицию.

«Австралийские долларовые монеты были украдены из задней части грузовика на складе в Сиднее в июне», — сообщила полиция после ареста мужчины.

Речь идет о памятных монетах с изображением Bluey — персонажа популярного анимационного детского шоу. Их отчеканил Королевский австралийский монетный двор. Полиция узнала о краже 63 тыс. монет в июле.

Всего удалось вернуть 189 экземпляров, однако большинство из них так и пропали. Подозреваемый — сотрудник склада, который, возможно, продал монеты онлайн через несколько часов после того, как украл их, говорится в заявлении полиции.

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