Умер бывший ведущий телепередачи «Форт Боярд» Патрис Лаффон

Патрис Лаффон (Фото: Panoramic / Global Look Press)

Бывший ведущий известной телеигры «Форт Боярд» Патрис Лаффон умер в возрасте 84 лет, сообщает радиостанция France Bleu со ссылкой на мэра города.

«Патрис Лаффон скончался от сердечного приступа в среду утром в своем доме в Оппеде, в Любероне», — говорится в материале.

По данным издания, экстренные службы вызвала супруга Лаффона. 21 августа телеведущему исполнилось бы 85 лет.

Патрис Лаффон был известен по телеиграм Des chiffres et des lettres («Цифры и буквы») и Fort Boyard («Форт Боярд»). «Цифры и буквы» он вел с 1972 по 1989 год, а «Форт Боярд» и популярную передачу Pyramide («Пирамида») — в 1990-х и 2000-х годах.

Кроме того, Лаффон сыграл несколько ролей в фильмах и пьесах в 1960-х годах, в том числе в роли молодого плейбоя в фильме «Жандарм из Сен-Тропе» 1964 года.

«Форт Боярд» выходит на экраны французского телевидения с 1990 года. Всего игра транслируется в более чем 30 странах. Место съемок — одноименный форт, построенный по приказу Наполеона неподалеку от французского города Ла-Рошель. По легенде, на протяжении 200 лет старец Фура скрывал деньги в сокровищнице крепости. Чтобы ее открыть, герои должны найти ключи, спрятанные в комнатах с ловушками, и собрать слово-пароль.

Русскую версию телеигры впервые показали в 1998 году. В разное время ведущими шоу были Леонид Парфенов, Сергей Брилев, Леонид Ярмольник, Николай Валуев.