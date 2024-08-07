Москву накрыла августовская гроза с градом. Видео

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Сильный дождь с грозой прошел 7 августа в Москве, некоторые улицы города подтопило. Москвичи сняли, как потоки воды захлестывают дороги, льются по тротуарам, как падает град.

Управление МЧС Москвы днем в среду предупреждало, что в городе ожидались гроза и ливень.

Департамент транспорта Москвы, в свою очередь, отметил, что из-за интенсивных осадков в разных районах города «работа наземного транспорта может быть оперативно скорректирована».

Так, из-за дождя уже закрыто движение по улице Покрышкина в районе д. 1, корп. 1 на западе Москвы.