Таможенники в Шереметьево изъяли книгу о Зеленском «Шоумен»

ФТС изъяла как запрещенную книгу о Зеленском из посылки коллекционера

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Таможенники аэропорта Шереметьево изъяли из посылки книгу американского журналиста Саймона Шустера «Шоумен» о президенте Украины Владимире Зеленском, сообщили РБК в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

По данным ведомства, книгу заказал в Польше 38-летний коллекционер из России, он оформил ее как экспресс-груз. «Экспертиза подтвердила, что книга попадает в перечень товаров, запрещенных к перемещению через таможенную границу ЕАЭС. Она написана американским журналистом Саймоном Шустером. Изложенная в ней информация может нанести вред государственной безопасности, политическим или экономическим интересам страны и нравственности ее граждан», — заявили в ФТС.

Таможенники изъяли книгу, а в отношении коллекционера возбуждено административное дело по ст. 16.3 КоАП (несоблюдение запретов и ограничений). Мужчине грозит штраф в размере от 1 до 2 тыс. руб. и конфискация предмета правонарушения.

На момент публикации материала книга «Шоумен» не включена в реестр Минюста как экстремистский материал.