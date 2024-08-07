Таможенники в Шереметьево изъяли книгу о Зеленском «Шоумен»
Таможенники аэропорта Шереметьево изъяли из посылки книгу американского журналиста Саймона Шустера «Шоумен» о президенте Украины Владимире Зеленском, сообщили РБК в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).
По данным ведомства, книгу заказал в Польше 38-летний коллекционер из России, он оформил ее как экспресс-груз. «Экспертиза подтвердила, что книга попадает в перечень товаров, запрещенных к перемещению через таможенную границу ЕАЭС. Она написана американским журналистом Саймоном Шустером. Изложенная в ней информация может нанести вред государственной безопасности, политическим или экономическим интересам страны и нравственности ее граждан», — заявили в ФТС.
На момент публикации материала книга «Шоумен» не включена в реестр Минюста как экстремистский материал.
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