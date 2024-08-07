Британцу после 26 лет в рабстве выплатят $447 тыс. компенсации

Помещение, в котором жили рабы семьи Руни (Фото: lincs.police.uk)

Мужчина из Великобритании, который находился 26 лет в рабстве у богатой семьи, получит компенсацию в £352 тыс. ($447 тыс.), сообщает Metro.

«[Жертва] была вынуждена жить в ужасных условиях в течение 26 лет, живя в фургоне на стоянке для путешественников, принадлежащей семье миллионеров Руни в Линкольншире (графство на востоке Англии. — РБК)», — написало издание.

На опубликованных фотографиях показаны условия внутри фургонов, где рабы были вынуждены спать: грязные кровати, мусор и испорченное постельное белье.

Семья более двух десятилетий обращала бездомных людей в рабство. Они жили в старых фургонах, работали за небольшие деньги или вообще без них, голодали и постоянно терпели побои. Сколько всего человек пострадали из-за семьи Руни, издание не уточняет.

В 2017 году Королевский суд Ноттингема приговорил десять мужчин и одну женщину из этой семьи к тюремному заключению в общей сложности на 79 лет и семь месяцев. Одному из пострадавших назначили компенсацию в размере $447 тыс.

В мае в Московской области задержали женщину, которую заподозрили в удержании в рабстве шестерых иностранцев. Она применяла к ним психологическое и физическое насилие, забрала документы и мобильные телефоны.

Своих жертв обвиняемая заставляла просить милостыню в местах массового скопления людей в Подмосковье. Она сама развозила их по местам и контролировала их действия.