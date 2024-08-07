Водитель автобуса погиб при столкновении с фурой под Волгоградом
В Волгоградской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом, который ехал из Астрахани в Москву, сообщает региональное управление МВД. Водитель автобуса погиб, 16 человек пострадали.
Авария произошла рано утром 7 августа в Михайловском районе, на 783-м километре дороги Р-22 «Каспий».
Среди раненых — трое детей, сообщает администрация Волгоградской области. 14 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, еще двое — в тяжелом.
Всего в автобусе было 30 пассажиров, 14 продолжили путь в Москву. МВД начало проверку.
Накануне ДТП с участием автобуса, грузовика и легкового автомобиля произошло на трассе «Кавказ» в районе Армавира. Погибли два человека, в том числе ребенок. Пострадали 14 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
Покупки в рассрочку без переплат предложили ограничить
«Врачи без границ» заявили о насильственном переселении палестинцев
Замедление YouTube не повлияет на работу других сервисов Google
Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США
Власти Таджикистана сообщили о сокращении потока мигрантов в Россию
Ставки на Камалу Харрис и Дональда Трампа практически сравнялись
Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке
Бэнкси представил новую работу
Подборка каналов РБК в Telegram