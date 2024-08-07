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Водитель автобуса погиб при столкновении с фурой под Волгоградом

В Волгоградской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом, который ехал из Астрахани в Москву, сообщает региональное управление МВД. Водитель автобуса погиб, 16 человек пострадали.

Авария произошла рано утром 7 августа в Михайловском районе, на 783-м километре дороги Р-22 «Каспий».

Среди раненых — трое детей, сообщает администрация Волгоградской области. 14 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, еще двое — в тяжелом.

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Всего в автобусе было 30 пассажиров, 14 продолжили путь в Москву. МВД начало проверку.

Накануне ДТП с участием автобуса, грузовика и легкового автомобиля произошло на трассе «Кавказ» в районе Армавира. Погибли два человека, в том числе ребенок. Пострадали 14 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

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ДТП с автобусом Волгоградская область грузовик ДТП
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