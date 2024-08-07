В Курской области объявили ракетную опасность
Тревога ракетной опасности звучит днем в среду, 7 августа, над территорией Курской области, сообщает врио губернатора Алексей Смирнов.
«Курская область: ракетная опасность», — написал он в телеграм-канале.
Смирнов также призвал граждан укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а если кто-то находится на улице — зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие. Сигнал тревоги продлился 16 минут.
Накануне Украина атаковала несколько населенных пунктов Курской области, в том числе город Суджа, одна жительница города погибла. Тогда Смирнов рассказал, что из Суджанского и Кореневского районов поступила информация о попытках прорыва украинских военных на территорию Курской области.
Затем Минобороны доложило, что диверсанты атаковали российские позиции в районе села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района.
Смирнов назвал ситуацию на границе Курской области и Украины напряженной и добавил, что российские военные продолжают вести бои.
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