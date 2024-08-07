Первая грузовая компания сообщила о смене руководства
Новым гендиректором Первой грузовой компании (ПГК), крупнейшего железнодорожного оператора России, назначили Олега Романова, следует из пресс-релиза ПГК (есть у РБК).
«7 августа решением совета директоров генеральным директором АО «ПГК» назначен Олег Романов», — говорится в сообщении пресс-службы.
Как отметил сам Романов, компания будет стремиться к «оптимизации логистических процессов и внедрению инновационных решений».
Ранее о предполагаемой смене руководства ПГК РБК сообщили источники на транспортном рынке.
Романов Олег Вячеславович родился в 1974 году в Воронежской области. Он окончил Московский государственный университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управления на железнодорожном транспорте» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы по специальности «Государственное управление железнодорожным транспортом». Ранее Романов занимал посты в государственной компании «РЖД».
На посту гендиректора Романов сменил Руслана Бабаева, возглавлявшего ПГК с ноября 2023 года. Собеседники РБК считают, что далее могут последовать изменения состава владельцев компании — потенциальным новым собственником ПГК они называют структуры ВТБ.
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