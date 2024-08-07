ТАСС узнал о положении ВСУ в Нью-Йорке в Донбассе
Группировку украинских войск в поселке Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) на горловском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) окружили с двух сторон, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
«Нью-Йорк находится в клещах», — рассказал собеседник агентства. По его словам, соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этой территории находятся «не в лучшем положении».
6 августа в силовых структурах рассказали о попытках ВСУ прорвать окружение на востоке села Новгородское. По словам собеседника ТАСС, украинские войска понесли большие потери. 5 августа как минимум три бригады ВСУ попали в окружение на покровском направлении в селе Желанное в ДНР.
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