«Роскосмос» назвал имя космонавта для полета к МКС на Crew Dragon

Кирилл Песков (второй слева) (Фото: NASA)

Космонавт Кирилл Песков отправится на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Полет запланирован на февраль 2025 года. Коллегами по экипажу Пескова станут американские астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также японский астронавт JAXA Такуя Ониси. Полет пройдет в рамках соглашения о перекрестных полетах «Роскосмоса» и NASA.

Кирилл Песков — российский космонавт-испытатель, полет на МКС станет его космическим дебютом. До поступления в отряд космонавтов он работал вторым пилотом Boeing-757/767 авиакомпании «Икар». В октябре 2018 года Песков начал прохождение курса общекосмической подготовки в ЦПК им. Ю.А. Гагарина, а в мае 2023 года начал подготовку в качестве бортинженера дублирующего экипажа космической экспедиции по полету на МКС.