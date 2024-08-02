«Роскосмос» назвал имя космонавта для полета к МКС на Crew Dragon
Космонавт Кирилл Песков отправится на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».
Полет запланирован на февраль 2025 года. Коллегами по экипажу Пескова станут американские астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также японский астронавт JAXA Такуя Ониси. Полет пройдет в рамках соглашения о перекрестных полетах «Роскосмоса» и NASA.
Кирилл Песков — российский космонавт-испытатель, полет на МКС станет его космическим дебютом. До поступления в отряд космонавтов он работал вторым пилотом Boeing-757/767 авиакомпании «Икар». В октябре 2018 года Песков начал прохождение курса общекосмической подготовки в ЦПК им. Ю.А. Гагарина, а в мае 2023 года начал подготовку в качестве бортинженера дублирующего экипажа космической экспедиции по полету на МКС.
МКС начали эксплуатировать в конце 1998 года как многоцелевой исследовательский комплекс. На станции работают космонавты из России, США, Японии, Канады, Германии и других стран. Российский сегмент МКС состоит из шести модулей и пристыкованных к ним кораблей. Один из этих модулей («Заря») является собственностью NASA, поскольку был построен на деньги США.
Эстония ужесточит таможенный контроль на границе с Россией
Экс-журналистку РБК Оксану Гончарову признали виновной в убийстве мужа
Как сторонники Трампа и Харрис относятся к помощи Украине. Инфографика
Турецкие телеканалы сообщают об обмене заключенными между Россией и США
Эксперты оценили рост цен на ремонт квартир в Москве и Санкт-Петербурге
Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в августе 2024 года
Какие автомобили чаще всего угоняют в России
Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $26,2 млрд
Подборка каналов РБК в Telegram