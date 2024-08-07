Вылетевший в Петропавловск-Камчатский самолет вернулся во Владивосток
Самолет Airbus A320neo авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший маршрут Владивосток — Петропавловск-Камчатский, вернулся в аэропорт вылета из-за сигнала о возможной неисправности гидросистемы, сообщила компания-авиаперевозчик.
«Во время набора высоты в кабине пилотов сработала индикация о возможной неисправности одной из гидросистем. Для обеспечения безопасности командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Там уточнили, что самолет «благополучно приземлился» в Международном аэропорту Владивосток. 162 пассажира, которые находились на борту, разместили в терминале аэропорта, на месте работает технический персонал.
6 августа самолет авиакомпании «Ямал», летевший по маршруту Тюмень — Братск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Прервать полет воздушному судну пришлось из-за неисправности двигателя. По версии экипажа, в него могла попасть птица.
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