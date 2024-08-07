В Крыму предложили закрепить на законодательном уровне понятие «ждун»

Понятие «ждун» необходимо закрепить на законодательном уровне, заявил «РИА Новости» глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Ждунами в Крыму и новых регионах России называют людей, которые ждут прихода украинской армии и власти. В Крымскую межнациональную миссию входят некоторые общественные организации. Миссия оказывает помощь пострадавшим от обстрелов со стороны ВСУ жителям Херсонской и Запорожской областей.

По мнению Смирнова, закрепление понятия приведет к более эффективной борьбе «с этим опасным для государства явлением». «Помимо административного и уголовного преследования, злостных ждунов нужно лишать российского гражданства, а, возможно, и выдворять из страны», — сказал он.

Смирнов отметил, что Крымская межнациональная миссия готова инициировать обсуждение этого вопроса в публичной плоскости.

Изначально «Ждун» — это скульптура художницы из Нидерландов Маргрит ван Брифорт. Персонаж представляет собой безногое существо серого цвета с головой северного морского слона, телом гигантской личинки и руками человека, которое сидит на стуле, будто в ожидании чего-то. В 2017 году изображение скульптуры стало мемом в русскоязычном сегменте интернета.