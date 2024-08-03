Беспилотник сбили на подлете к Воронежской области

Украинский беспилотник уничтожили на подлете к Воронежской области, предварительно, никто не пострадал, сообщает губернатор области Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО на подлете к Воронежской области был обнаружен и уничтожен БПЛА», — написал он в телеграм-канале.

Этой ночью беспилотники атаковали также Ростовскую область. По данным главы региона Василия Голубева, по территории области прилетело 55 украинских БПЛА. В результате атаки жертв и пострадавших нет. Минобороны сообщало, что над регионом сбили 36 дронов.

В ночь на 3 августа массированным атакам дронов также подверглись Курская и Орловская области. В последней два беспилотника врезались в жилой дом, еще три были сбиты.