Беспилотник сбили на подлете к Воронежской области
Украинский беспилотник уничтожили на подлете к Воронежской области, предварительно, никто не пострадал, сообщает губернатор области Александр Гусев.
«Минувшей ночью дежурными силами ПВО на подлете к Воронежской области был обнаружен и уничтожен БПЛА», — написал он в телеграм-канале.
Этой ночью беспилотники атаковали также Ростовскую область. По данным главы региона Василия Голубева, по территории области прилетело 55 украинских БПЛА. В результате атаки жертв и пострадавших нет. Минобороны сообщало, что над регионом сбили 36 дронов.
В ночь на 3 августа массированным атакам дронов также подверглись Курская и Орловская области. В последней два беспилотника врезались в жилой дом, еще три были сбиты.
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