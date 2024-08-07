Алаудинов заявил о последних резервах ВСУ при атаке на Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали последние резервы при попытке атаковать границу с Курской областью, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в своем телеграм-канале.

«В ближайшие дни эти ресурсы, последние резервы, которые скопил противник, мы как раз и уничтожим», — сказал он.

6 августа несколько населенных пунктов Курской области, в том числе и Суджа, подверглись обстрелам со стороны Украины. Одна жительница города погибла после обстрела. Врио губернатора Алексей Смирнов рассказал, что из Суджанского и Кореневского районов поступила информация о попытках прорыва украинских военных на территорию Курской области.

Минобороны России заявило, что утром 6 августа группа примерно из 300 диверсантов из состава 22-й механизированной бригады ВСУ с 11 танками и более чем 20 бронемашинами предприняла попытку прорыва на территорию России. Они нанесли удары по российским позициям около села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. Позже ведомство отчиталось об уничтожении 16 единиц техники диверсантов.

Смирнов назвал ситуацию на границе Курской области и Украины напряженной и добавил, что российские военные продолжают вести бои.