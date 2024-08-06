На Замоскворецкой линии метро появился 20-й поезд серии «Москва-2024»

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

20-й поезд серии «Москва-2024» приняли в электродепо «Сокол», новый состав заменил еще один «Номерной» на Замоскворецкой линии метро. Об этом в официальном телеграм-канале столичного дептранса сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, юбилейный состав «Москва-2024» прошел все проверки и уже приступил к перевозке пассажиров на зеленой ветке столичного метро. Таким образом, по информации Ликсутова, доля новых поездов на Замоскворецкой линии приближается к 20%. «Завершить замену «Номерных» вагонов на «Москву-2024» и еще более новый тип подвижного состава планируем в 2026 году», — уточнил вице-мэр.

При этом Максим Ликсутов, говоря о преимуществах «Москвы-2024», отметил, что у новых поездов почти на треть шире двери, удобные переходы между вагонами, поддерживается комфортный микроклимат за счет мощных кондиционеров с обеззараживанием воздуха, хорошая шумоизоляция и зарядки для гаджетов (в частности, USB-разъемы на поручнях и type-C зарядки).

При этом заммэра подчеркнул, что расширение столичного метро и его модернизацию правительство Москвы осуществляет согласно поручению Сергея Собянина. Глава города, в свою очередь, отметил, что параллельно с обновлением подвижного состава специалисты работают над усовершенствованием инфраструктуры метро, в том числе кабельных линий, тоннельной вентиляции, эскалаторов и путей. В частности, деревянные шпалы заменили на бетонно-резиновые блоки уже на 106 станциях. Благодаря этому значительно снижается уровень шума.