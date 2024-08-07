Россияне назвали главную причину роста расходов на домашних животных
За первое полугодие 2024 года расходы россиян на домашних животных выросли более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу в результате опроса (есть у РБК) пришли эксперты Vetcity Grooming и группы «Ренессанс Страхование».
Главной причиной увеличения расходов респонденты назвали инфляцию. Однако свой вклад внес и тот факт, что россияне стали уделять больше внимания повышению качества жизни своих животных.
Участники опроса ответили на вопрос, сколько они тратят на содержание своих животных в месяц. Ответы распределились так:
- 63% — в пределах 10 тыс. руб.;
- 29% — 10–20 тыс. в месяц;
- 8% — от 20 тыс. в месяц.
По сравнению с прошлым годом доля респондентов с расходами более 10 тыс. руб. выросла с 31% в прошлом году до 37% в этом.
В опросе участвовали 1,5 тыс. владельцев домашних животных по всей стране.
В целом по стране у большинства хозяев животных (56%) расходы выросли. В пятерку регионов, жители которых стали больше тратить на животных, вошли Москва, Татарстан, Самарская область, Воронежская область, Краснодарский край.
В топ-5 регионов по доле жителей, которые тратят на содержание питомца больше 10 тыс. руб. в месяц, вошли Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Нижегородская область и Пермский край.
Инфляцию как основную причину увеличения расходов на корм назвали 54% опрошенных, еще 34% заявили, что стали покупать своим питомцам корма более высокого качества. При этом 12% опрошенных завели еще одно животное и расходы на их питание, соответственно, выросли. Однако 8% стали заказывать корм из-за рубежа.
Покупки в рассрочку без переплат предложили ограничить
«Врачи без границ» заявили о насильственном переселении палестинцев
Замедление YouTube не повлияет на работу других сервисов Google
Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США
Власти Таджикистана сообщили о сокращении потока мигрантов в Россию
Ставки на Камалу Харрис и Дональда Трампа практически сравнялись
Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке
Бэнкси представил новую работу
Подборка каналов РБК в Telegram