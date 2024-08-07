 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Россияне назвали главную причину роста расходов на домашних животных

За первое полугодие 2024 года расходы россиян на домашних животных выросли более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу в результате опроса (есть у РБК) пришли эксперты Vetcity Grooming и группы «Ренессанс Страхование».

Главной причиной увеличения расходов респонденты назвали инфляцию. Однако свой вклад внес и тот факт, что россияне стали уделять больше внимания повышению качества жизни своих животных.

Участники опроса ответили на вопрос, сколько они тратят на содержание своих животных в месяц. Ответы распределились так:

  • 63% — в пределах 10 тыс. руб.;
  • 29% — 10–20 тыс. в месяц;
  • 8% — от 20 тыс. в месяц.

По сравнению с прошлым годом доля респондентов с расходами более 10 тыс. руб. выросла с 31% в прошлом году до 37% в этом.

В опросе участвовали 1,5 тыс. владельцев домашних животных по всей стране.

В целом по стране у большинства хозяев животных (56%) расходы выросли. В пятерку регионов, жители которых стали больше тратить на животных, вошли Москва, Татарстан, Самарская область, Воронежская область, Краснодарский край.

Ветеринары посоветовали не поливать животных холодной водой из-за жары
Общество
Фото:Михаил Климентьев / ТАСС

В топ-5 регионов по доле жителей, которые тратят на содержание питомца больше 10 тыс. руб. в месяц, вошли Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Нижегородская область и Пермский край.

Инфляцию как основную причину увеличения расходов на корм назвали 54% опрошенных, еще 34% заявили, что стали покупать своим питомцам корма более высокого качества. При этом 12% опрошенных завели еще одно животное и расходы на их питание, соответственно, выросли. Однако 8% стали заказывать корм из-за рубежа.

Покупки в рассрочку без переплат предложили ограничить

«Врачи без границ» заявили о насильственном переселении палестинцев

Замедление YouTube не повлияет на работу других сервисов Google

Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США

Власти Таджикистана сообщили о сокращении потока мигрантов в Россию

Ставки на Камалу Харрис и Дональда Трампа практически сравнялись

Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке

Бэнкси представил новую работу

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
домашние животные соцопрос расходы
Материалы по теме
В конной федерации ответили на обвинения в жестоком обращении с животными
Спорт
Первые морды: домашние животные лидеров государств
Политика
Минприроды подготовило систему учета домашних животных
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 93,03 (-0,01) Инвестиции, 06 авг, 17:55 Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 85,16 (+0,22) Инвестиции, 06 авг, 17:55
В Воронежской области объявили опасность атаки дроновПолитика, 04:03
Россияне назвали главную причину роста расходов на домашних животныхОбщество, 04:00
WP узнала, что Израиль уведомил США об ответственности за убийство ХанииПолитика, 03:55
RTX поставит Германии ракеты для Patriot взамен переданных УкраинеПолитика, 03:50
США отправили Израилю и Ирану сигнал о недопустимости эскалацииПолитика, 03:16
Путина пригласили на инаугурацию первой женщины-президента МексикиПолитика, 02:55
В Хмельницком прогремели взрывыПолитика, 02:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Пропавший в Приморье самолет с двумя людьми на борту разбилсяОбщество, 02:37
NYT узнала, что у экс-премьера Бангладеш был час на побег от протестующихПолитика, 02:36
Харрис объявила себя кандидатом в президенты США от демократовПолитика, 02:21
РПЦ разрешила вывозить «Троицу» из Троице-Сергиевой лаврыОбщество, 02:02
В Первой грузовой компании сменится руководствоБизнес, 01:49
Омбудсмен заявила о 6 пострадавших детях при атаке ВСУ на Курскую областьПолитика, 01:25
Силы ПВО сбили над Курской областью еще две украинские ракетыПолитика, 01:21