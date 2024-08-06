При обстреле Новой Таволжанки ранены три человека

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Под обстрел со стороны ВСУ попало приграничное село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, ранены трое, в том числе один ребенок. 4-летнего мальчика с ушибами ног бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу», — написал глава региона.

Ушибы получила также бабушка ребенка. Еще один мужчина получил контузию и осколочное ранение височной области. Его доставили в Шебекинскую районную больницу.

Утром Гладков сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника по автомобилю в Грайворонском городском округе погиб мужчина.

Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в районе села Новостроевка-Вторая.

«К огромному горю, погиб один мирный житель», — написал глава региона. По его словам, мужчина скончался на месте от полученных ран до приезда медиков.

В соседней Курской области, где в этот день с утра шли бои на границе, за день были ранены 18 мирных жителей, погибли трое.