Задержанные слесари последними проверяли газ в рухнувшем в Тагиле доме

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Задержанные правоохранительными органами сотрудники компании «ГАЗЭКС» в Нижнем Тагиле проводили последнюю перед взрывом проверку газового оборудования в пятиэтажном доме, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Жертвами взрыва газа в этом доме стали десять человек.

В сообщении говорится, что речь идет о мастере и двух слесарях. «Это те газовщики, которые 24 июня проводили последнее техническое обслуживание в доме», — сказала собеседница агентства.

Все остальные вопросы она предложила адресовать следствию.

Управление Следственного комитета по Свердловской области сообщило о задержании трех сотрудников газовой службы. Им вменяют ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, «по факту обрушения 1 августа 2024 года двух подъездов многоквартирного жилого дома в городе Нижнем Тагиле».

Днем 1 августа в жилом доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошел взрыв, в результате которого обрушились первый и второй подъезды дома. Жертвами взрыва стали десять человек, несколько десятков пострадали.

Частично разрушенный жилой дом был построен в 1973 году, его износ не превышал 30%, капремонт планировался на 2030–2032 годы, а ремонт системы газоснабжения — на 2042–2044 годы.

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