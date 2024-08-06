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Политика ,  
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На Военно-Грузинской дороге вернули движение после пробки из тысяч машин

Движение всех видов транспорта на участке Военно-Грузинской дороги через КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии возобновлено. Об этом РБК Кавказ сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону утром 6 августа.

Согласно информации ведомства, движение всех видов автотранспортных средств на участке от Владикавказа до Ларса было возобновлено в обоих направлениях.

Накануне количество грузовиков, которые ожидают проезда через российско-грузинскую границу в сторону Грузии в пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии, превысило 4 тыс. машин. Об этом сообщал Центр организации дорожного движения Северной Осетии, сообщал «Интерфакс».

Военно-Грузинская дорога проходит в высокогорье и на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой между Россией и Грузией. Ограничения были связаны с ремонтными работами на территории Грузии.

    

Движение к КПП «Верхний Ларс» закрыли для грузовиков из-за непогоды
Общество
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

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Теги
военно-грузинская дорога пробка Верхний Ларс Северная Осетия
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