На Военно-Грузинской дороге вернули движение после пробки из тысяч машин
Движение всех видов транспорта на участке Военно-Грузинской дороги через КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии возобновлено. Об этом РБК Кавказ сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону утром 6 августа.
Согласно информации ведомства, движение всех видов автотранспортных средств на участке от Владикавказа до Ларса было возобновлено в обоих направлениях.
Накануне количество грузовиков, которые ожидают проезда через российско-грузинскую границу в сторону Грузии в пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии, превысило 4 тыс. машин. Об этом сообщал Центр организации дорожного движения Северной Осетии, сообщал «Интерфакс».
Военно-Грузинская дорога проходит в высокогорье и на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой между Россией и Грузией. Ограничения были связаны с ремонтными работами на территории Грузии.
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