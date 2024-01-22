Движение к КПП «Верхний Ларс» закрыли для грузовиков из-за непогоды
Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге от Владикавказа к КПП «Верхний Ларс» приостановлено из-за ухудшения погоды в Грузии. Об этом сообщило управление МЧС по Северной Осетии.
«Запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ — н.п. Ларс — в направлении на выезд из Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства. Ограничение будет действовать до особого распоряжения.
На участке Военно-грузинской дороги на территории Грузии от села Квемо-Млета до села Гудаури движение транспорта осуществляется беспрепятственно, передает «Sputnik Грузия». На участке от Гудаури до селения Коби нужно двигаться через лавиозащитные тоннели.
Военно-Грузинская дорога проходит через Главный Кавказский хребет. Она связывает Россию с Грузией. Кроме того, она служит единственным сухопутным маршрутом, которым можно добраться из России в Армению.
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