Движение к КПП «Верхний Ларс» закрыли для грузовиков из-за непогоды

Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге от Владикавказа к КПП «Верхний Ларс» приостановлено из-за ухудшения погоды в Грузии. Об этом сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

«Запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ — н.п. Ларс — в направлении на выезд из Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства. Ограничение будет действовать до особого распоряжения.

На участке Военно-грузинской дороги на территории Грузии от села Квемо-Млета до села Гудаури движение транспорта осуществляется беспрепятственно, передает «Sputnik Грузия». На участке от Гудаури до селения Коби нужно двигаться через лавиозащитные тоннели.

Военно-Грузинская дорога проходит через Главный Кавказский хребет. Она связывает Россию с Грузией. Кроме того, она служит единственным сухопутным маршрутом, которым можно добраться из России в Армению.