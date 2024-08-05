Учебник по истории для вузов выпустят в электронном виде

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Учебник по истории для высших учебных заведений появится с 1 сентября, но в электронном, а не в печатном виде. Об этом сообщил журналистам соавтор учебников ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

О начале работы над этим учебником осенью 2023 года сообщал телеграм-канал Минобрнауки России со ссылкой на министра Валерия Фалькова. По его словам, учебник будет состоять из 30 глав. Учебник охватит весь период с древнейших времен до специальной военной операции, добавлял замминистра Константин Могилевский.

К сентябрю также появятся учебники по истории для учащихся школ пятых–девятых классов, но не в массовом тираже. Сейчас, по словам Торкунова, они готовы и проходят экспертизу Академии наук. «Он [учебник] появится, чтобы его по разным регионам, по разным школам отправить для апробации учителями. Желание такое у авторов: чтобы мы получили обратную связь от учителей и учеников. И потом уже пойдет массовый тираж», — сообщил Торкунов, отвечая на вопрос корреспондента РБК.

О создании единых учебников по истории для учеников пятых–девятых классов в августе прошлого года сообщил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

С сентября прошлого года в учебную программу были включены учебники для 10-го и 11-го классов. В этих учебниках полностью переписали раздел, посвященный 1970-м, 1980-м, 1990-м и 2000-м годам, а также добавили раздел, посвященный специальной военной операции на Украине. Целью операцию в учебнике названы «защита Донбасса и упредительное обеспечение безопасности России». Авторы учебника — помощник президента Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.