В Мьянме сообщили о захвате повстанцами военной базы рядом с Китаем

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Повстанческая армия в Мьянме захватила региональную военную базу у границы с Китаем, сообщает The New York Times со ссылкой на военное руководство страны.

Речь идет о военной базе в городе Лашио в штате Шан. Информацию о ее захвате подтвердил командующий Вооруженными силами Мьянмы, старший генерал Мин Аун Хлайн. По его словам, повстанцы получали вооружение, в том числе беспилотники и ракеты малой дальности, из «зарубежных стран».

Некоторую часть вооружения направляли с заводов Китая, подчеркнул генерал. «Нам нужно выяснить, откуда эти заводы получают средства и технологическую поддержку», — сказал он.

Военный переворот произошел в Мьянме в 2021 году: военные взяли под стражу президента Вин Мьина, государственного советника Аун Сан Су Чжи и руководителей правящей партии «Национальная лига за демократию». Фактическая власть перешла к главнокомандующему Вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайну.

Военные объяснили свои действия тем, что не согласны с порядком проведения парламентских выборов в ноябре 2020 года.

4 августа 2024 года Кхин Йи, глава крупнейшей в Мьянме Союзной партии солидарности и развития (Union Solidarity and Development Party, USDP), которую поддерживают военные, назвал террористическим вооруженный конфликт в стране. Он призвал Россию совместно заниматься «борьбой с терроризмом».