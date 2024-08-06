В Приморье начали эвакуацию жителей окрестностей прорванной дамбы
Прошедшие в Приморском крае дожди привели к разрушению дамб в Дальнереченске и Лесозаводске. Власти региона призывают местных жителей эвакуироваться, сообщила администрация Дальнереченска.
По информации краевого министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в Лесозаводске сотрудникам МЧС пришлось укреплять конструкцию заграждения, поскольку «в связи с резким подъемом воды в реке Уссури при обследовании дамбы в районе улицы Пролетарской выявлено разрушение тела строящейся дамбы».
Кроме того, в Дальнереченск отправили три десятка сотрудников противопожарной службы, 13 единиц техники, четыре лодки и 18 мотопомп. «Специалисты работают на откачке воды, укреплении дамб и лодочных переправах», — уточнили в министерстве.
Там добавили, что из-за сложной паводковой ситуации местным жителям рекомендуется подготовиться к приходу воды, при необходимости в эвакуации — содействовать спасателям.
Начальник отдела ГОЧС администрации Дальнереченска Александр Гуль со спасателями и полицией проводит подомовой объезд граждан. Жителям района Мясокомбината предлагают эвакуацию в пункт временного размещения во второй школе.
Ожидается, что вода туда будет прибывать еще два-три дня.
Про обстановку в Дальнереченске уже писал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он отмечал, что из-за халатности чиновников спецтехника для укрепления дамбы на Мясокомбинате прибудет только во вторник, а должна была быть на месте уже в субботу.
Глава региона подчеркнул, что за невыполнение поставленной задачи выговор получили зампред правительства края Ленар Нуриев и руководитель агентства гидротехнических сооружений, мелиорации и гидрологии Сергей Трояков.
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