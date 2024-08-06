Мэр Хиросимы процитировал Горбачева на акции памяти жертв бомбардировок

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в речи на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы процитировал слова первого президента СССР Михаила Горбачева. Расшифровку обращения Мацуи опубликовала пресс-служба мэрии города.

В ходе выступления мэр вспомнил крушение в 1989 году Берлинской стены как символа холодной войны между Востоком и Западом, рухнула из-за растущего движения граждан к демократии

«Бывший президент Горбачев однажды выразил свою решимость: «Нам нужен мир, и мы остановим гонку вооружений, остановим ядерный террор» <...>. Посредством диалога с бывшим президентом Рональдом Рейганом они вместе помогли положить конец холодной войне», — сказал Мацуи.

Москва и Вашингтон заключили Договор о сокращении стратегических вооружений между, что демонстрирует возможность преодоления кризисной ситуации в диалоге, отметил мэр Хиросимы.

По словам Мацуи, число боевых конфликтов в мире заставляет правительства наращивать военные силы.

В 2024 году на церемонию памяти жертв удара по Хиросиме были приглашены представители 109 стран.

В конце Второй мировой войны США осуществили атомные бомбардировки двух японских городов. Целью стало желание ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия.

В результате взрыва бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто умер в больницах от полученных ран и облучения. Общее число жертв бомбардировки превышает 350 тыс.