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Военная операция на Украине ,  
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Белоусов поручил подготовить документ о реабилитации военных с супругами

Сюжет
Военная операция на Украине

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил создать акт с правилами проезда и проживания супругов вместе с военнослужащим по контракту во время их реабилитации, сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказала, что военнослужащие попросили разрешить их супругам отдыхать вместе с ними в санаториях в период прохождения реабилитации.

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

По словам Матвиенко, участникам боевых действий нужна не только медицинская и физическая реабилитация, но и психологическая.

Спикер Совфеда считает, что в присутствии жен проходящие период восстановления бойцы будут лучше выполнять все медицинские рекомендации. Она отметила, что Совет Федерации совместно с Минобороны подготовит соответствующее предложение и внесет его.

В ответ на инициативу Путин отметил, что жены — лучшие психологи для участников военной операции на Украине.

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Военная операция на Украине Андрей Белоусов военнослужащие реабилитация
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года
Валентина Матвиенко фото

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации
7 апреля 1949 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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