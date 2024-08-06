Белоусов поручил подготовить документ о реабилитации военных с супругами
Министр обороны России Андрей Белоусов поручил создать акт с правилами проезда и проживания супругов вместе с военнослужащим по контракту во время их реабилитации, сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказала, что военнослужащие попросили разрешить их супругам отдыхать вместе с ними в санаториях в период прохождения реабилитации.
По словам Матвиенко, участникам боевых действий нужна не только медицинская и физическая реабилитация, но и психологическая.
Спикер Совфеда считает, что в присутствии жен проходящие период восстановления бойцы будут лучше выполнять все медицинские рекомендации. Она отметила, что Совет Федерации совместно с Минобороны подготовит соответствующее предложение и внесет его.
В ответ на инициативу Путин отметил, что жены — лучшие психологи для участников военной операции на Украине.
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