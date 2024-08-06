Зурабишвили назвала непонятным решение США свернуть финпомощь Грузии

Решение США и ЕС приостановить финансирование грузинской армии и лаборатории Лугара возле Тбилиси непонятно, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает телеканал 1tv.ge.

«Есть много направлений, по которым правительство [Грузии] можно было наказать, но оно не может быть наказано через грузинскую армию, на которой стоит наша оборона», — сказала Зурабишвили.

Грузинская армия пользуется полным доверием населения и является единственной опорой государства, подчеркнула президент. США являются могущественным государством, а не маленьким ребенком, добавила политик.

Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара был открыт неподалеку у Тбилисского международного аэропорта в поселке Алексеевка в 2011 году по американской правительственной программе.

Правящая партия «Грузинская мечта» приняла закон об иноагентах весной, что встретило резкую критику со стороны оппозиции, США и Евросоюза, предупредивших, что нововведения помешают двусторонним отношениям с Западом.

По новым нормам неправительственные организации и СМИ, у которых зарубежное финансирование превышает 20% годового дохода, должны будут регистрироваться в качестве «организации, осуществляющей интересы иностранной державы».

В начале августа госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США приостанавливают программу помощи Грузии на более чем $95 млн в рамках пересмотра сотрудничества в связи с принятием Тбилиси закона об иностранных агентах. До этого по той же причине ЕС принял решение заморозить €30 млн, которые планировалось выделить Министерству обороны Грузии. Вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани отметила, что лаборатория Лугара продолжит работать в привычном режиме, несмотря на прекращение финансирования из США.