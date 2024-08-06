Белоусов поздравил военных со взятием Новоселовки Первой в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил подразделения, взявшие под контроль село Новоселовка Первая в ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны.

Телеграмму Белоусов направил командованию и личному составу 6-го гвардейского танкового полка и 114-й отдельной мотострелковой бригады. Глава Минобороны отметил успехи двух подразделений и героизм при выполнении боевых задач.

4 августа российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Первая в ДНР. Село расположено в 28 км к северо-западу от Донецка. По состоянию на май 2024 года там проживали 70 человек.

Тогда в Минобороны также сообщили об уничтожении склада ракетно-артиллерийского вооружения, нанесении поражения пяти бригадам Вооруженных сил Украины и отражении контратаки в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Николаева, Дружба и Розовка в ДНР.