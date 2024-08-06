В Москве начали проверку пристававшего к пассажиркам таксиста

Управление СК по Москве начало доследственную проверку в отношении таксиста, который домогался до клиентки и снимал происходящее на видео, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Сообщения о домогательствах водителя следователи обнаружили в ходе мониторинга СМИ.

Проверку проводят по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Уголовного кодекса — приготовление к преступлению и ч. 1 ст. 132 — насильственные действия сексуального характера.

«В кратчайшие сроки следователями столичного СК совместно с оперативными службами установлен водитель такси. В настоящее время с ним проводятся необходимые проверочные мероприятия», — говорится в сообщении ведомства.

Ход проверки контролируют в центральном аппарате СК.

По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», водителя такси зовут Хаджимурад Абдахов. Таксист вел блог, в котором выкладывал видео с домогательствами к пассажиркам. В одном из роликов он просит женщину во время поездки дать ему потрогать грудь, пока они стоят на светофоре.