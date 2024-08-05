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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Росавиация заявила от отсутствии угрозы для рейсов в Израиль

Росавиация: авиасообщению между Россией и Израилем ничего не угрожает
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Авиарейсам из России в Израиль и обратно ничего не угрожает, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

По его словам, российская сторона находится в постоянном контакте с израильским посольством и авиационными властями страны.

«Они информируют, что риски для полетов гражданской авиации контролируются и находятся на приемлемом (низком) уровне, рейсам ничего не угрожает», — говорится в сообщении представителя Росавиации.

Прямые перелеты между двумя странами продолжают выполнять авиакомпании «Азимут» и Red Wings.

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Фото:x99 / Global Look Press

После эскалации конфликта на Ближнем Востоке многие европейские авиакомпании на несколько дней приостановили полеты в Израиль. Так, Swiss International, Brussels Airlines, Eurowings, Austrian Airlines и Lufthansa отменили все рейсы по крайней мере до 8 августа. В США Delta Air Lines остановила перелеты до 5 августа, а United Airlines — до особого сообщения.

Напряженность на Ближнем Востоке достигла пика после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля. По разным данным, он погиб в результате прямого ракетного удара или детонации взрывного устройства, заложенного заранее. Иран, ливанская «Хезболла» и ХАМАС обвинили Израиль в атаке и пообещали ответить. Израильская сторона не подтверждала свою причастность.

До этого израильские военные сообщали об убийстве одного из командиров «Хезболлы» — Фуада Шукра. Его в ЦАХАЛ считают ответственным за атаку 27 июля по израильскому району Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которой погибли 12 детей. Ливанская группировка отрицала причастность к удару.

США и Израиль ожидают ответной атаки со стороны Ирана и «Хезболлы» 5 августа, писал Axios. По данным Sky News Arabia, удар также может быть нанесен 12 или 13 августа.

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Росавиация Израиль Тель-Авив рейс самолет
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