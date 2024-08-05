В Нигерии задержали лидера протестов по фамилии Ленин

Майкл Ленин (Фото: A_MLenin / X)

Власти Нигерии задержали одного из лидеров антиправительственных протестов, которого зовут Майкл Ленин, сообщает нигерийская газета The Guardian Nigeria.

«Силовики задержали одного из лидеров протестов — Майкла Ленина. Он является национальным координатором кампании за права молодежи Нигерии», — говорится в публикации.

По данным газеты, Ленин был задержан в ночь с 4 на 5 августа 2024 года у себя дома. Дамиларе Аденола, лидер группы «Забери свои слова назад» (Take It Back), организующей протесты в столице страны Абудже заявил, что при задержании его подвергли пыткам. Аденола заявил о требовании немедленно и безоговорочно отпустить Ленина.

Известно, что мужчина выступил на созванной им пресс-конференции и раскритиковал обращение к нации президента Нигерии Болы Тинубу, призвавшего прекратить массовые протесты. Кроме того, Ленин призывал граждан выходить на улицы, «пока требования не будут выполнены».

С 1 августа 2024 года в Нигерии продолжаются волнения, протестующие требуют от властей предпринять решительные меры в связи с надвигающимся голодом, ускорившейся инфляцией и удорожанием продовольствия.

Президент Тинубу призвал протестующих к диалогу, чтобы положить конец «кровопролитию и насилию». Он выступил 4 августа и пообещал нормализовать обстановку в экономике. Однако демонстранты не сочли его доводы убедительными и заявили о решимости продолжать борьбу.

Полиция страны заявила, что за первые два дня демонстраций арестовала почти 700 человек, обвинив их в «вооруженном ограблении, поджоге, хулиганстве» и уничтожении имущества.

Правозащитная организация Amnesty International обвинила силы безопасности в убийстве по меньшей мере 13 протестующих, в то время как полиция заявляет, что лишь семь человек погибли, и отрицает свою причастность.