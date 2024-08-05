В Нигерии задержали лидера протестов по фамилии Ленин
Власти Нигерии задержали одного из лидеров антиправительственных протестов, которого зовут Майкл Ленин, сообщает нигерийская газета The Guardian Nigeria.
«Силовики задержали одного из лидеров протестов — Майкла Ленина. Он является национальным координатором кампании за права молодежи Нигерии», — говорится в публикации.
По данным газеты, Ленин был задержан в ночь с 4 на 5 августа 2024 года у себя дома. Дамиларе Аденола, лидер группы «Забери свои слова назад» (Take It Back), организующей протесты в столице страны Абудже заявил, что при задержании его подвергли пыткам. Аденола заявил о требовании немедленно и безоговорочно отпустить Ленина.
Известно, что мужчина выступил на созванной им пресс-конференции и раскритиковал обращение к нации президента Нигерии Болы Тинубу, призвавшего прекратить массовые протесты. Кроме того, Ленин призывал граждан выходить на улицы, «пока требования не будут выполнены».
С 1 августа 2024 года в Нигерии продолжаются волнения, протестующие требуют от властей предпринять решительные меры в связи с надвигающимся голодом, ускорившейся инфляцией и удорожанием продовольствия.
Президент Тинубу призвал протестующих к диалогу, чтобы положить конец «кровопролитию и насилию». Он выступил 4 августа и пообещал нормализовать обстановку в экономике. Однако демонстранты не сочли его доводы убедительными и заявили о решимости продолжать борьбу.
Полиция страны заявила, что за первые два дня демонстраций арестовала почти 700 человек, обвинив их в «вооруженном ограблении, поджоге, хулиганстве» и уничтожении имущества.
Правозащитная организация Amnesty International обвинила силы безопасности в убийстве по меньшей мере 13 протестующих, в то время как полиция заявляет, что лишь семь человек погибли, и отрицает свою причастность.
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